BMW Bank nomme Stefan Hienzsch à la présidence de son directoire

BMW Bank annonce la nomination de Stefan Hienzsch à la présidence du directoire à compter du 1er décembre, renforçant ainsi son positionnement sur la voie de la numérisation et de l'innovation.

Déjà Chief Representative depuis juin 2024, ce juriste de formation prend la tête du directoire dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, tandis que Joachim Herr, Torsten Matheis et Kerstin Zerbst restent en poste.

Fort de plus de 25 ans d'expérience au sein du groupe, Hienzsch a notamment dirigé la direction juridique Corporate Finance, Financial Services et M&A, ainsi que des activités au Royaume-Uni pour BMW, MINI et Rolls-Royce. Il indique vouloir "poursuivre la transformation numérique" et développer des solutions durables et digitales au sein de l'écosystème BMW.

BMW Bank, qui compte plus de 1170 employés et environ 1 000 000 clients, dispose d'un total de bilan de 28.5 MdEUR et de dépôts de 11.9 MdEUR (au 31 décembre 2024).