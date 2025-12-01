BMW Bank annonce la nomination de Stefan Hienzsch à la présidence du directoire à compter du 1er décembre, renforçant ainsi son positionnement sur la voie de la numérisation et de l'innovation. Déjà Chief Representative depuis juin 2024, ce juriste de formation prend la tête du directoire dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, tandis que Joachim Herr, Torsten Matheis et Kerstin Zerbst restent en poste. Fort de plus de 25 ans d'expérience au sein du groupe, Hienzsch a notamment dirigé la direction juridique Corporate Finance, Financial Services et M&A, ainsi que des activités au Royaume-Uni pour BMW, MINI et Rolls-Royce. Il indique vouloir "poursuivre la transformation numérique" et développer des solutions durables et digitales au sein de l'écosystème BMW. BMW Bank, qui compte plus de 1170 employés et environ 1 000 000 clients, dispose d'un total de bilan de 28.5 MdEUR et de dépôts de 11.9 MdEUR (au 31 décembre 2024).
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (72,7%) : 2 450 854 unités vendues en 2024, sous les marques BMW (2 200 217), MINI (244 925) et Rolls-Royce (5 712) ;
- prestations de financement des ventes (25%) ;
- vente de motocycles (2,3%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (210 385 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2024, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (28,8%), Chine (22,3%), Asie (10,4%), Etats-Unis (19%), Amériques (3,4%) et autres (2,2%).
