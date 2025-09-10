BMW dévoile le iX3, premier modèle de la Neue Klasse

MW annonce la première mondiale du iX3, premier véhicule de sa nouvelle génération dite 'Neue Klasse'. Le constructeur rapporte que ce SUV 100% électrique affiche plus de 800 km d'autonomie selon le cycle WLTP, combiné à une recharge ultra-rapide (jusqu'à 400 kW) permettant de récupérer 370 km en 10 minutes.



Oliver Zipse, président du directoire de BMW AG, évoque 'un nouveau niveau de plaisir de conduire' et met en avant les innovations technologiques, le design épuré ou encore l'engagement durable associés au iX3. Le véhicule intègre aussi un nouveau système Panoramic iDrive, quatre calculateurs centraux pour une puissance de traitement accrue, ainsi qu'un design centré sur l'aérodynamique et l'expérience digitale.



La production débutera fin 2025 à Debrecen (Allemagne). En 2026, BMW lancera également une nouvelle i3, première version 100% électrique de la Série 3. La marque prévoit 40 nouveaux modèles d'ici 2027 dans le cadre de la Neue Klasse.