BMW dévoile son nouveau SUV électrique iX3, premier représentant de la 'Neue Klasse'

BMW a présenté vendredi le modèle iX3, son SUV de nouvelle génération 100% électrique issu de la plateforme 'Neue Klasse', devant marquer une étape clé dans la transition du constructeur allemand vers la mobilité électrique.



Le véhicule, dévoilé en avant-première à l'occasion du salon IAA Mobility de Munich, sera produit en série à partir de fin 2025 dans la nouvelle usine du groupe à Debrecen (Hongrie), à partir d'une nouvelle batterie à cellules cylindriques, d'une architecture 800 volts et d'une transmission intégrale électrique à deux moteurs.

BMW promet une puissance de charge maximale de 400 kW ainsi qu'une fonction de charge bidirectionnelle, permettant d'alimenter le réseau ou des appareils externes.



L'iX3 sera également un 'software defined vehicle', c'est-à-dire un véhicule entièrement conçu autour des logiciels intégrant quatre unités de commande dédiées à la conduite, à l'automatisation, à l'info-divertissement et aux fonctions de confort.



Après la version européenne, une déclinaison spécifique pour la Chine sera produite à Shenyang à partir de l'été 2026, afin de répondre aux attentes locales.



Les commandes pour le marché français ouvriront le 5 septembre 2025, pour une commercialisation prévue le 7 mars 2026.



Les tarifs s'échelonneront de 71.950 à 78.250 euros, mais BMW proposera une offre de financement longue durée sur 48 mois et 40.000 km, à partir de 740 euros par mois sans apport.



Pour mémoire, la plateforme 'Neue Klasse' doit équiper un total de 40 nouveaux modèles ou variantes d'ici 2027.