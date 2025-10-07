BMW Group annonce une hausse de 8,8% de ses livraisons au troisième trimestre 2025, portée par la forte demande en Europe (+9,3%) et sur le continent américain (+24,4%). Sur la période, le groupe a livré 588 300 véhicules, avec une hausse de 8% des véhicules électrifiés (soit électriques et hybrides rechargeables) à 151 282 unités. Les ventes 100% électriques se sont maintenues à 102 864 unités (-0,6%).
La marque BMW progresse de 5,7% à 514 620 unités, MINI enregistre une hausse notable de 37,5% à 72 376 véhicules et Rolls-Royce croît de 13,3%. BMW M GmbH affiche également un trimestre solide avec +11% à 52 220 véhicules livrés. BMW Motorrad, de son côté, a augmenté ses livraisons de 5,7% à 53 247 unités.
Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes totales atteignent 1,8 million de véhicules (+2,4%).
'La dynamique observée en Europe, en Amérique et chez MINI est particulièrement encourageante', a commenté Jochen Goller, membre du directoire.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (72,7%) : 2 450 854 unités vendues en 2024, sous les marques BMW (2 200 217), MINI (244 925) et Rolls-Royce (5 712) ;
- prestations de financement des ventes (25%) ;
- vente de motocycles (2,3%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (210 385 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2024, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (28,8%), Chine (22,3%), Asie (10,4%), Etats-Unis (19%), Amériques (3,4%) et autres (2,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.