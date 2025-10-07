BMW Group enregistre une hausse de 8,8% de ses ventes au 3e trimestre

BMW Group annonce une hausse de 8,8% de ses livraisons au troisième trimestre 2025, portée par la forte demande en Europe (+9,3%) et sur le continent américain (+24,4%). Sur la période, le groupe a livré 588 300 véhicules, avec une hausse de 8% des véhicules électrifiés (soit électriques et hybrides rechargeables) à 151 282 unités. Les ventes 100% électriques se sont maintenues à 102 864 unités (-0,6%).



La marque BMW progresse de 5,7% à 514 620 unités, MINI enregistre une hausse notable de 37,5% à 72 376 véhicules et Rolls-Royce croît de 13,3%.

BMW M GmbH affiche également un trimestre solide avec +11% à 52 220 véhicules livrés.

BMW Motorrad, de son côté, a augmenté ses livraisons de 5,7% à 53 247 unités.



Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes totales atteignent 1,8 million de véhicules (+2,4%).



'La dynamique observée en Europe, en Amérique et chez MINI est particulièrement encourageante', a commenté Jochen Goller, membre du directoire.