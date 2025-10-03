BMW inaugure en Bavière un centre énergétique 100% renouvelable pour ses batteries

BMW Group a achevé en 14 mois le centre énergétique et la caserne de pompiers de son futur site d'assemblage de batteries haute tension en Bavière.



L'infrastructure de 10 400 m² alimente le site en chaleur, froid, air comprimé et électricité, sans recours aux énergies fossiles.



Le dispositif intègre quatre pompes à chaleur de 1,8 MW chacune, un réseau de 3,8 km de canalisations et 500 000 litres d'eau en circulation. Un parc photovoltaïque de 62 000 m² (près de 14 000 modules) produira plus de 6 MWp et 6 000 MWh/an dès 2026. Deux transformateurs de 68 MW complètent le raccordement haute tension au réseau.



La sécurité est assurée par une brigade interne de 26 pompiers opérant en continu, dotée de cinq véhicules. Ce dispositif s'ajoute aux systèmes de monitoring numérique et à une couverture mobile et fibre optique interne (plus de 9,5 km de câbles RF et 3,5 km de fibre).



Le recours systématique au BIM (Building Information Modelling) et à un suivi par drone a permis d'optimiser la coordination et de réduire les délais de construction.