BMW Group annonce que toutes ses activités à Parsdorf (Allemagne), incluant pour la première fois l'usine pilote de batteries haute tension, sont désormais inscrites au registre environnemental européen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Cette validation, confirmée par la Chambre de commerce et d'industrie de Munich et de Haute-Bavière, reconnaît le respect par BMW de normes environnementales particulièrement strictes.

L'usine de cellules de batteries (CMCC) fonctionne entièrement à partir d'électricité renouvelable et valorise la chaleur résiduelle issue des procédés de production. Selon Hansjörg Schilp, directeur du CMCC, cette certification souligne 'l'excellence économique et écologique des processus du site'.

Les opérations de Parsdorf mettent également en oeuvre des pratiques de recyclage direct des matériaux et développent des solutions d'économie circulaire.