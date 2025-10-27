Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de voitures (72,7%) : 2 450 854 unités vendues en 2024, sous les marques BMW (2 200 217), MINI (244 925) et Rolls-Royce (5 712) ; - prestations de financement des ventes (25%) ; - vente de motocycles (2,3%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (210 385 unités vendues sous la marque BMW). A fin 2024, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (28,8%), Chine (22,3%), Asie (10,4%), Etats-Unis (19%), Amériques (3,4%) et autres (2,2%).