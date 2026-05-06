BMW : la rentabilité automobile tient le choc malgré la Chine et les droits de douane
BMW a publié des résultats en net repli au 1er trimestre, pénalisés par les droits de douane et la faiblesse du marché chinois. Le constructeur dépasse toutefois les attentes sur sa rentabilité automobile et confirme ses objectifs annuels. Le titre progresse de 2,24% en début de séance.
Selon le communiqué trimestriel du groupe, le bénéfice avant impôts a reculé de 24,6%, à 2,35 MdsEUR, tandis que le chiffre d'affaires a baissé de 8,1%, à 31,0 MdsEUR. Le bénéfice net ressort à 1,67 MdEUR, contre 2,17 MdsEUR un an plus tôt, et le bénéfice par action revient à 2,68 EUR.
Le point d'appui du trimestre vient de la marge EBIT automobile, ressortie à 5%, au milieu de la fourchette annuelle de 4% à 6% et au-dessus des attentes de 4,7%. BMW précise que les droits de douane, principalement aux Etats-Unis, ont amputé cette marge d'environ 1,25 point, ce qui met en évidence une rentabilité moins dégradée que redouté malgré un environnement défavorable.
Le groupe souligne aussi sa discipline de coûts, avec des dépenses de R&D en baisse de 11,5% et des frais commerciaux et administratifs réduits de 5,1%. Le free cash-flow automobile atteint 777 MEUR, en hausse de 88,1%. Les livraisons mondiales reculent de 3,5%, mais l'Europe progresse de 3,1% . Les commandes de véhicules électriques y augmentent de plus de 60%. BMW continue de viser une baisse modérée du bénéfice avant impôts en 2026.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (73,2%) : 2 463 681 unités vendues en 2025, sous les marques BMW (2 169 739), MINI (288 278) et Rolls-Royce (5 664) ;
- prestations de financement des ventes (24,8%) ;
- vente de motocycles (2%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (202 563 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2025, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (30,8%), Chine (18,6%), Asie (10,3%), Etats-Unis (20,2%), Amériques (3,8%) et autres (2,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.