BMW M lance GEN M, sa plateforme communautaire mondiale

BMW annonce le lancement de GEN M (Generation M), une initiative destinée à fédérer la communauté internationale des passionnés de la marque BMW M, filiale du groupe spécialisée dans la conception et la fabrication d'automobiles destinées au grand tourisme et à la compétition, à partir de modèles commercialisés par la société mère.



Succédant au concept virtuel M Town créé en 2018, GEN M met l'accent sur l'identité collective autour de la performance et du sport automobile.



'GEN M s'adresse à tous ceux pour qui nos origines sportives et la performance constituent un élément central de leur mode de vie', a commenté Sylvia Neubauer, vice-présidente ventes et marque de BMW M GmbH.



Dévoilé au Mans et déjà visible à Spa-Francorchamps et Goodwood, GEN M sera mis en avant lors de l'IAA Mobility 2025 à Munich, avec le pop-up store M Clubhouse. L'initiative s'accompagne du lancement d'une collection de parfums inspirés de modèles emblématiques.