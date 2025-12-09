BMW nomme Milan Nedeljkovic au poste de président du directoire

BMW a annoncé mardi la nomination de Milan Nedeljkovic, son actuel directeur de la production âgé de 56 ans, en tant que prochain président du directoire, conformément à la tradition qui conduit le constructeur automobile allemand à choisir un spécialiste des questions industrielles à sa tête.



Nedeljkovic, qui était entré au sein du fabricant de voitures haut de gamme en tant que simple stagiaire en 1993 avant de finir par chapeauter les usines d'Oxford, Leipzig puis Munich, remplacera Oliver Zipse âgé de 61 ans et dont le mandat doit arriver à échéance en mai 2026.



Lui-même ancien directeur de la production, Oliver Zipse avait été désigné président du directoire en 2019 et s'était vu reconduire dans ses fonctions pour trois années supplémentaires en 2023.



Sous sa direction, BMW a consolidé sa place de place de première marque mondiale de voitures de luxe, lancé avec succès sa vision stratégique "Neue Klasse" dans la mobilité électrique et gagné 52% en Bourse dans l'intervalle.



"Oliver Zipse a apporté une contribution majeure au groupe et mérite toute notre reconnaissance", a déclaré Nicolas Peter, le président du conseil de surveillance.



"Il a guidé l'entreprise à travers plusieurs crises mondiales telles que la pandémie de Covid-19 et a porté le projet Neue Klasse, le plan stratégique le plus ambitieux de l'histoire du groupe", a-t-il ajouté.



Le mandat de Milan Nedeljkovic au poste de directeur général expirera en 2031.



A la Bourse de Francfort, l'action BMW réagissait peu à ces informations, cédant 0,2% en fin de matinée.

