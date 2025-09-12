BMW nomme un nouveau responsable pour sa marque Mini

BMW a annoncé vendredi que Jean-Philippe Parain, l'actuel responsable de sa région commerciale Asie-Pacifique, Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique, avait été nommé à la tête de sa marque Mini avec une prise d'effet prévue à compter du 1er octobre.



Le constructeur automobile indique que Jean-Philippe Parain avait rejoint le groupe en 1997 au sein du département marketing de BMW France, avant d'exercer plusieurs fonctions de direction, dont celles de directeur général pour la Belgique et le Luxembourg, responsable de la marque Mini Europe et responsable de la région commerciale Europe.



Sous sa direction, la zone Asie-Pacifique, Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique a enregistré une forte croissance de ses ventes, souligne le groupe allemand, qui s'est ainsi hissé en position de leader sur le segment premium que ce soit pour les marques BMW et Mini.



Stefan Richmann, l'actuel responsable de la marque Mini, est appelé à prendre pour sa part la direction de la trésorerie et des relations investisseurs du groupe, également à partir du 1er octobre.



Sous la responsabilité de Stefan Richmann, la marque Mini a enregistré une progression des ventes d'environ 25% sur un an, portée notamment par la forte demande pour les modèles 100% électriques de la marque.

