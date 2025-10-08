Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur BMW Group, au lendemain d'un avertissement sur résultats lancé par le constructeur automobile allemand, avec un objectif de cours abaissé de 80 à 78 euros, reflétant sa baisse d'estimations.
Le bureau d'études rappelle que BMW a révisé ses objectifs 2025 à la baisse, mettant en avant la détérioration de l'environnement en Chine et les taxes douanières, et juge que 'la poursuite de la détérioration structurelle incite à la prudence'.
Oddo BHF ajuste donc son scénario pour le groupe avec une légère baisse de son EBIT (-4%, -5% par rapport au consensus prépublication) et une révision beaucoup plus importante sur son FCF (-46%), partiellement rattrapée sur 2026 (+850 MEUR attendus).
'Cette érosion continue de l'activité fondamentale, en particulier en Chine, nous incite toujours à la prudence, même si BMW nous semble toujours mieux positionné que certains de ses pairs (MBG, Porsche)', affirme l'analyste.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (72,7%) : 2 450 854 unités vendues en 2024, sous les marques BMW (2 200 217), MINI (244 925) et Rolls-Royce (5 712) ;
- prestations de financement des ventes (25%) ;
- vente de motocycles (2,3%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (210 385 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2024, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (28,8%), Chine (22,3%), Asie (10,4%), Etats-Unis (19%), Amériques (3,4%) et autres (2,2%).
