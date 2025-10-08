BMW : Oddo BHF ajuste sa cible après un profit warning

Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur BMW Group, au lendemain d'un avertissement sur résultats lancé par le constructeur automobile allemand, avec un objectif de cours abaissé de 80 à 78 euros, reflétant sa baisse d'estimations.



Le bureau d'études rappelle que BMW a révisé ses objectifs 2025 à la baisse, mettant en avant la détérioration de l'environnement en Chine et les taxes douanières, et juge que 'la poursuite de la détérioration structurelle incite à la prudence'.



Oddo BHF ajuste donc son scénario pour le groupe avec une légère baisse de son EBIT (-4%, -5% par rapport au consensus prépublication) et une révision beaucoup plus importante sur son FCF (-46%), partiellement rattrapée sur 2026 (+850 MEUR attendus).



'Cette érosion continue de l'activité fondamentale, en particulier en Chine, nous incite toujours à la prudence, même si BMW nous semble toujours mieux positionné que certains de ses pairs (MBG, Porsche)', affirme l'analyste.