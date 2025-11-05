BMW s'inscrit en hausse mercredi matin à la Bourse de Francfort malgré la publication de résultats de 3ème trimestre jugés sans grande surprise suite à l'avertissement que le constructeur automobile allemand avait lancé au tout début du mois d'octobre.
Vers 10h20, le titre gagnait 2,1% alors que le DAX cédait au même moment 0,3%. L'action progresse désormais de 3,9% depuis le début de l'année, surperformant son indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (-7,2%).
Le groupe bavarois a fait état ce matin d'un bénéfice avant impôts de 2,3 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, contre 838 millions un an plus tôt, ce qui est globalement conforme au consensus.
Son chiffre d'affaires s'est replié de 0,3% à 32,3 milliards, une performance là encore en ligne avec les attentes.
En excluant le marché chinois, où le groupe est confronté à des conditions difficiles, ses ventes de voitures ont augmenté de 8,2% sur les neuf premiers mois de l'année, grâce à la vigueur de son activité commerciale en Europe (+8,6%) et dans la région Amériques (+9,5%) ainsi qu'à la croissance significative de ses ventes véhicules électriques (BEV), qui représentent désormais 18% des ventes.
Dans son communiqué, BMW s'est déclaré 'en bonne voie' pour atteindre ses objectifs annuels, qui avait été certes revus à la baisse le mois dernier en raison de l'impact des droits de douane américains et de la faiblesse des ventes en Chine.
En termes de rentabilité, BMW confirme viser sur une marge d'exploitation comprise entre 5% et 6% pour son segment automobile proprement dit.
A titre de comparaison, celle-ci s'est élevée à 5,2% au troisième trimestre et à 5,9% sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice.
Ces performances étaient diversement accueillies par les analystes. Si certains se félicitent de la bonne maîtrise des dépenses de recherche et développement (R&D) et des investissements, d'autres mettent en avant la faiblesse de la génération de cash dans l'activité automobile, qui a atteint 343 millions d'euros au troisième trimestre.
Le flux de trésorerie disponible (FCF) est désormais attendu à 2,5 milliards d'euros cette année, contre plus de cinq milliards d'euros précédemment.
A noter que le groupe a souligné que les commandes entrantes pour la nouvelle BMW iX3 dépassaient les attentes.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (72,7%) : 2 450 854 unités vendues en 2024, sous les marques BMW (2 200 217), MINI (244 925) et Rolls-Royce (5 712) ;
- prestations de financement des ventes (25%) ;
- vente de motocycles (2,3%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (210 385 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2024, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (28,8%), Chine (22,3%), Asie (10,4%), Etats-Unis (19%), Amériques (3,4%) et autres (2,2%).
