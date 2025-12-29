BMW reste l'employeur le plus attrayant d'Europe

BMW annonce que, pour la quatorzième année consécutive, le groupe occupe la première place du Baromètre des Professionnels de la Tendance 2025, une enquête menée auprès de quelque 18 000 universitaires en Allemagne. Le constructeur automobile conserve également des positions de premier plan dans les classements Universum des employeurs les plus attrayants d'Europe et Forbes des meilleurs employeurs mondiaux.



Selon Ilka Horstmeier, membre du directoire en charge des ressources humaines, ce succès repose sur une stratégie claire, le sens des responsabilités et l'audace face aux défis tels que l'électromobilité et l'intelligence artificielle.



Le groupe offre à ses collaborateurs des perspectives dans des domaines d'avenir, une rémunération supérieure à la moyenne, de nombreux avantages ainsi que des opportunités de développement personnel et professionnel.



Au niveau international, BMW figure parmi les dix meilleurs employeurs pour les ingénieurs, les informaticiens et les étudiants en commerce, et se classe cinquième au classement mondial Forbes 2025, se distinguant comme premier constructeur automobile, ainsi que première entreprise allemande et européenne.