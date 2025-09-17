BMW va démarrer la production de l'iX3 à Debrecen (Hongrie)

BMW Group annonce que la production en série de sa nouvelle iX3 débutera fin octobre à son usine de Debrecen, en Hongrie, alors que ce site 'le plus récent et le plus innovant de son réseau de production mondial' entrera officiellement en activité.



Le constructeur allemand souligne que cette usine, 'numérique dès le tout début', sera la première du groupe à dépendre entièrement de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables en fonctionnement normal.



Cette iFACTORY représente une vision de la production, fondée sur des structures rationalisées et efficaces, une gestion responsable des ressources, une utilisation économique d'innovations numériques et une forte concentration sur les employés.



BMW a déposé de nouveaux brevets pour un grand nombre de systèmes et de processus innovants à l'usine de Debrecen. Comme pour tout nouveau modèle, les capacités de production de l'iX3 monteront progressivement par étapes.



Fer de lance de l'arrivée de la Neue Klasse, l'iX3 présente les dernières innovations qui définiront l'ensemble de la gamme de la marque à l'avenir. D'ici 2027, ses technologies seront intégrées dans 40 modèles nouveaux ou mis à jour.