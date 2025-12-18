BMW va lancer la production de la BMW i3 à l'usine de Munich

Le groupe annonce que l'usine de Munich est prête pour la production de la prochaine génération de véhicules.



Les équipements de fabrication ont été installés dans le nouvel atelier de carrosserie et sur la chaîne d'assemblage, et les contrôles fonctionnels ont été réalisés avec succès.



Lors de ce " test de fonctionnement commun ", chaque système est soumis à des essais à blanc, au cours desquels les planificateurs de production et les techniciens de l'usine testent le bon fonctionnement des machines.



L'assemblage de la BMW i3, jusqu'ici réalisé au Centre de recherche et d'innovation voisin, sera transféré à l'usine de Munich en janvier.



La production en série de la nouvelle BMW i3 débutera alors à l'été 2026.



Peter Weber, directeur de l'usine BMW Group de Munich, a déclaré : " Nous avons franchi une étape importante : toutes les technologies et tous les équipements de production sont opérationnels, et nous formons déjà nos collaborateurs à la production de la BMW i3. Nous progressons à grands pas vers la production des premiers véhicules de pré-série, qui sortiront ensuite intégralement de notre usine. "



