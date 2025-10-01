BMW va raccorder son usine de Leipzig à un pipeline hydrogène











BMW Group annonce la signature de contrats avec MITNETZ GAS et ONTRAS Gastransport pour relier son usine de Leipzig à un pipeline hydrogène, une première mondiale dans la production automobile. Le raccordement, long d'environ 2 km, intégrera un système de pression et de mesure et devrait alimenter le site à partir de mi-2027.



Cette infrastructure remplacera les livraisons par camions et permettra un usage élargi de l'hydrogène, notamment pour les fours de cuisson de l'atelier de peinture. Petra Peterhänsel, directrice de l'usine, souligne que l'approvisionnement par pipeline ouvrira de nouvelles possibilités pour les procédés les plus énergivores.



BMW indique que ce projet s'inscrit dans le développement du réseau hydrogène allemand, qui comptera environ 9000 km de canalisations et sera pleinement opérationnel d'ici 2032.



















