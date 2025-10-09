Le constructeur allemand a lourdement chuté hier après avoir abaissé ses objectifs annuels. Cet avertissement illustre une nouvelle fois les difficultés du secteur automobile européen.

BMW, à l’instar de ses pairs, fait face à la montée en puissance des marques asiatiques, à la hausse des coûts industriels et à une faible demande, pénalisée par le recul du pouvoir d’achat des clients. L’an dernier déjà, les revenus et marges se sont nettement repliés et les perspectives pour les prochains exercices ne prêtent guère à l’optimisme. L’impact plus marqué que prévu des droits de douane combiné au report à 2026 du remboursement de montants que le groupe devait récupérer dès cette année vient encore assombrir le tableau. BMW prévoit désormais une marge opérationnelle (EBIT) entre 5% et 6%, contre 5% à 7% précédemment, et un free cash-flow supérieur à 2,5 milliards d’euros, contre plus de 5 milliards auparavant.

Le groupe allemand fonde de grands espoirs sur la Neue Klasse, sa future plateforme 100% électrique qui servira de base à tous ses nouveaux modèles à partir de 2026. Ce projet va permettre à la marque de repartir d’une feuille blanche car depuis des années, elle s’était contentée d’adapter des plateformes conçues pour le thermique. Selon la direction, cette nouvelle architecture promet jusqu’à 50% de réduction des coûts, 30% d’autonomie supplémentaire et des temps de recharge plus courts. L’objectif final est de restaurer les marges et de renforcer la compétitivité du groupe face à Tesla et aux marques chinoises.

Mais le marché du véhicule électrique reste lui-même fragile. Tesla en est le meilleur exemple. Le catalogue vieillit, ce qui explique la décision de sortir des versions moins chères des Model Y et 3. Aux États-Unis, la fin des subventions fédérales pèse également sur la demande. Plus globalement, les constructeurs souffrent de l’ultra concurrence chinoise qui affecte les volumes et les marges.

Les analystes invitent toutefois à relativiser l’avertissement : la baisse du free cash-flow attendue s’expliquerait surtout par un effet de calendrier puisque les remboursements de droits de douane ne sont que reportés à l’an prochain. La trésorerie se constituerait donc mécaniquement en 2026. Par ailleurs, BMW conserve un solide bilan.

Cela explique pourquoi les investisseurs continuent de valoriser le titre à des niveaux proches de sa moyenne historique et avec un rendement du dividende compris entre 4,9% et 6%. La réorganisation du réseau commercial constitue un atout pour stabiliser les prix. Néanmoins, la visibilité est faible à l’heure actuelle, et ce, pour la totalité des constructeurs européens. Le marché reste en grande détresse.