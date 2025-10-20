BNP Paribas a fait une déclaration au sujet de sa condamnation aux Etats Unis. Suite à cette condamnation, BNP Paribas a très clairement exprimé sa ferme intention de faire appel.
'Nous croyons fermement que ce verdict doit être annulé en appel' indique le groupe.
'Une fois de plus, BNP Paribas réaffirme que ce résultat est manifestement erroné et ignore des éléments de preuve importants que la banque n'a pas été autorisée à présenter' souligne la direction.
BNP Paribas souhaite emprunter toutes les voies de recours possibles pour contester ce jugement.
'Toute tentative d'extrapolation est nécessairement erronée, tout comme toute spéculation concernant un éventuel settlement. La Banque considère qu'elle n'a aucune pression pour parvenir à un settlement dans cette affaire' rajoute le groupe.
Publié le 20/10/2025 à 13:04
© Zonebourse.com - 2025
