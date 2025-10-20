BNP Paribas s'effondre de 7,5% à 69 EUR à la Bourse de Paris, probablement après avoir été rattrapée par le verdict d'un tribunal américain concernant son implication dans le génocide au Soudan. Une affaire qui pourrait faire tache d'huile, même si la banque estime disposer de solides arguments en appel.

En fin de semaine dernière, un jury américain a estimé que la banque française avait aidé le gouvernement soudanais à commettre un génocide en fournissant des services bancaires en violation des sanctions américaines. Le jury fédéral de Manhattan a ordonné à BNP Paribas de verser au total 20,5 millions de dollars à trois plaignants soudanais qui ont témoigné des violations des droits humains perpétrées sous le régime de l'ancien président Omar el-Béchir.

Les avocats des trois plaignants, aujourd'hui résidents aux Etats-Unis, ont déclaré que ce verdict ouvre la voie à plus de 20 000 réfugiés présents sur le sol américain pour réclamer des milliards de dollars de dommages et intérêts à la banque française, a rapporté Reuters.

Un porte-parole de la banque a déclaré "BNP Paribas estime que ce résultat est manifestement erroné et qu'il existe des motifs très solides pour faire appel du verdict, qui repose sur une déformation du droit suisse applicable et ignore des éléments de preuve importants que la banque n'a pas pu présenter".

Vers une transaction pour contrôler le risque ?

"Le montant de ce verdict augmente considérablement le risque de litige pour la BNP dans le cadre de cette affaire... Si d'autres compensations sont accordées au reste des plaignants, le montant de la compensation à payer par la BNP pourrait être plus élevé", souligne l'analyste d'AlphaValue Sylvain Perret.

Dans un document d'étude publié par Bloomberg Litigation, l'expert Elliott Stein souligne qu'appliquer le même dédommagement (environ 6,8 MUSD) aux 23 000 plaignants potentiels équivaut à un montant de 150 milliards de dollars. "La banque dispose d'arguments viables qu'elle peut invoquer dans les requêtes postérieures au procès et en appel, mais la pression en faveur d'un règlement augmentera, et pour des montants bien plus élevés que les 20 à 110 millions de dollars que nous avions estimés", poursuit le spécialiste. Son scénario principal ? BNP n'ira pas en appel et tentera un règlement financier pour éteindre la totalité des demandes. Dans un tel scénario, la facture pourrait monter à 10 milliards de dollars.

Un précédent aux Etats-Unis

Le jugement intervient dans le cadre d'un recours collectif intenté par des résidents américains ayant fui les communautés autochtones noires non arabes du Soudan du Sud, du Darfour et des Monts Nouba, dans le centre du Soudan. Le gouvernement américain a reconnu le conflit soudanais comme un génocide en 2004.

Cette affaire en réveille une autre, remontant à 2014. A l'époque, la banque française avait accepté de plaider coupable et de payer une amende gigantesque de 8,97 milliards de dollars pour éteindre des poursuites américaines l'accusant d'avoir transféré des milliards de dollars pour le compte d'entités soudanaises, iraniennes et cubaines soumises à des sanctions économiques.

Extraterritorialité du droit américain

Dans l'affaire de 2014, la banque française avait été mise en cause aux Etats-Unis parce que certaines transaction avaient été effectuées en dollars. Or, toute opération en devise américaine transite, à un moment ou un autre, par le système bancaire des Etats-Unis. Ce simple passage suffit à donner compétence aux tribunaux américains. En pratique, cela signifie que Washington peut poursuivre n’importe quelle institution étrangère utilisant le dollar, même si les faits reprochés ont eu lieu à des milliers de kilomètres. C’est ce qu’on appelle l’extraterritorialité du droit américain : un principe qui permet aux Etats-Unis d’imposer leurs sanctions et leurs normes au reste du monde via leur monnaie.