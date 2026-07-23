S'il a vu son coût du risque augmenter à 949 MEUR, soit 39 points de base des encours, le groupe bancaire a enregistré une forte hausse de 14,1% de son résultat brut d'exploitation, à 6 105 MEUR, grâce notamment à une croissance à deux chiffres de ses revenus.
Son produit net bancaire (PNB) s'est en effet accru de 12% à 14 091 MEUR, avec des progressions de 4,8% en Commercial, Personal Banking & Services (CPBS), de 12,7% en Corporate & Institutional Banking (CIB) et de 27,3% en Investment & Protection Services (IPS), pôle qui a profité de l'intégration d'AXA IM.
Les frais de gestion n'ayant augmenté que de 10,4% à 7 986 MEUR, cette croissance des revenus de BNP Paribas s'est accompagnée d'un effet de ciseaux (+1,6 point) et d'une amélioration de son coefficient d'exploitation à 56,7% (-0,8 point sur un an).
"Le groupe réalise des résultats élevés, grâce à la dynamique de ses activités, à la force de son modèle diversifié, à l'accélération de sa transformation, notamment dans l'IA, et à l'engagement de ses équipes", commente Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général.
Le ratio "Common Equity Tier 1" s'élève à 13,0% au 30 juin 2026, en hausse de 20 points de base par rapport au 31 mars 2026 et très supérieur aux exigences SREP (10,43%). Le groupe atteint donc d'ores et déjà son objectif de ratio CET1 de 13% fixé à l'horizon 2027.
BNP Paribas confirme ses objectifs à l'horizon 2028, à savoir une croissance du résultat net part du groupe supérieure à 10% par an sur la période 2025-2028, un ROTE attendu à 12% en 2026 et supérieur à 13% en 2028, ainsi qu'un coefficient d'exploitation d'environ 60% en 2026, puis inférieur à 56% en 2028.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.