BNP Paribas accroît d'un tiers son résultat net au 2e trimestre

BNP Paribas publie un résultat net part du groupe de 4 345 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, en hausse de 33,4% sur un an, impliquant un ROTE (rendement des fonds propres tangibles) de 13,3%.

S'il a vu son coût du risque augmenter à 949 MEUR, soit 39 points de base des encours, le groupe bancaire a enregistré une forte hausse de 14,1% de son résultat brut d'exploitation, à 6 105 MEUR, grâce notamment à une croissance à deux chiffres de ses revenus.



Son produit net bancaire (PNB) s'est en effet accru de 12% à 14 091 MEUR, avec des progressions de 4,8% en Commercial, Personal Banking & Services (CPBS), de 12,7% en Corporate & Institutional Banking (CIB) et de 27,3% en Investment & Protection Services (IPS), pôle qui a profité de l'intégration d'AXA IM.



Les frais de gestion n'ayant augmenté que de 10,4% à 7 986 MEUR, cette croissance des revenus de BNP Paribas s'est accompagnée d'un effet de ciseaux (+1,6 point) et d'une amélioration de son coefficient d'exploitation à 56,7% (-0,8 point sur un an).



"Le groupe réalise des résultats élevés, grâce à la dynamique de ses activités, à la force de son modèle diversifié, à l'accélération de sa transformation, notamment dans l'IA, et à l'engagement de ses équipes", commente Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général.



Le ratio "Common Equity Tier 1" s'élève à 13,0% au 30 juin 2026, en hausse de 20 points de base par rapport au 31 mars 2026 et très supérieur aux exigences SREP (10,43%). Le groupe atteint donc d'ores et déjà son objectif de ratio CET1 de 13% fixé à l'horizon 2027.



BNP Paribas confirme ses objectifs à l'horizon 2028, à savoir une croissance du résultat net part du groupe supérieure à 10% par an sur la période 2025-2028, un ROTE attendu à 12% en 2026 et supérieur à 13% en 2028, ainsi qu'un coefficient d'exploitation d'environ 60% en 2026, puis inférieur à 56% en 2028.