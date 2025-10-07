AlphaValue dégrade son conseil sur le titre BNP Paribas, passant de 'Acheter' à 'Ajouter', afin de tenir compte des risques politiques et économiques accrus à court et moyen terme en France. L'objectif de cours à six mois est abaissé à 86,2 euros, contre 101 euros précédemment.
Selon le broker, la crise politique française augmente les risques de refinancement et justifie une révision du bêta du titre, du fait d'un 'drift total' de la trajectoire budgétaire et de la dette publique.
Le bureau d'études souligne que cette situation pourrait peser sur les banques françaises à travers 'des volumes plus faibles, des marges plus pauvres et une qualité d'actifs plus faible', désormais intégrés dans les hypothèses de long terme.
