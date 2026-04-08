BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 mars, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Getlink, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 42 070 716 actions Getlink représentant autant de droits de vote, soit 7,65% du capital et 6,17% des droits de vote de la maison mère d'Eurotunnel, Europorte et Eleclink.