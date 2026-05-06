BNP Paribas bien au-dessus des exigences MREL pour 2026
BNP Paribas indique avoir reçu la notification de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) des exigences actualisées de "Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)" applicables à partir de cette date.
L'exigence actualisée de MREL total s'élève désormais à 22,32%, auquel s'ajoute le CBR (Combined buffer requirement, ou exigence de coussin combiné de 4,87% au 31 mars 2026), des actifs pondérés du groupe, et à 5,91% des expositions de levier du groupe.
S'agissant de la contrainte de subordination, l'exigence applicable pour BNP Paribas s'élève respectivement à 13,50%, auquel s'ajoute le CBR, des actifs pondérés du groupe, et à 5,63% des expositions de levier du groupe bancaire.
BNP Paribas affiche, à fin mars, un ratio de MREL total de 29,7% sur la base des actifs pondérés du groupe et un ratio de MREL subordonné de 26,6% sur la même base. Ces ratios étaient respectivement de 8,7% et de 7,8% des expositions de levier du groupe.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.