BNP Paribas bien au-dessus des exigences MREL pour 2026

BNP Paribas indique avoir reçu la notification de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) des exigences actualisées de "Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)" applicables à partir de cette date.

L'exigence actualisée de MREL total s'élève désormais à 22,32%, auquel s'ajoute le CBR (Combined buffer requirement, ou exigence de coussin combiné de 4,87% au 31 mars 2026), des actifs pondérés du groupe, et à 5,91% des expositions de levier du groupe.



S'agissant de la contrainte de subordination, l'exigence applicable pour BNP Paribas s'élève respectivement à 13,50%, auquel s'ajoute le CBR, des actifs pondérés du groupe, et à 5,63% des expositions de levier du groupe bancaire.



BNP Paribas affiche, à fin mars, un ratio de MREL total de 29,7% sur la base des actifs pondérés du groupe et un ratio de MREL subordonné de 26,6% sur la même base. Ces ratios étaient respectivement de 8,7% et de 7,8% des expositions de levier du groupe.