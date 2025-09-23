Stellantis Financial Services et BNP Paribas Cardif annoncent un partenariat via leurs filiales Stellantis Insurance et Icare pour soutenir le développement du marché des véhicules d'occasion, en particulier autour du label Spoticar.
L'accord couvre une gamme de garanties (extension, maintenance, garantie concessionnaire), des offres spécifiques aux véhicules électriques incluant la batterie, ainsi qu'une plateforme de gestion des sinistres et des outils digitaux pour concessionnaires.
Le déploiement commencera en France début 2026. Selon David Guérin, directeur général de Spoticar France, cette initiative 'soutient le développement des ventes de véhicules d'occasion et renforce la satisfaction client'.
Cyril Petit (BNP Paribas Cardif/Icare) et Hélène Bouteleau (Stellantis Finances & Services) soulignent l'importance de cette collaboration pour combiner expertise assurance et réseau de distribution.
