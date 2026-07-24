BNP Paribas dans le vert avec des propos d'analystes
BNP Paribas gagne 1,4% vers 105,2 EUR, avec le soutien de certains bureaux d'analystes revenant sur le dossier au lendemain de la publication des résultats trimestriels du groupe bancaire, comme ceux de BofA Securities, qui reste à l'achat avec un nouvel objectif de cours de 130 EUR.
Dans sa note de recherche, le broker américain voit une inflexion positive des bénéfices, avec une croissance annuelle moyenne du BPA supérieure à 15%, ainsi qu'une croissance des revenus de plus de 5%, un ratio coûts/revenus inférieur à 52% et une allocation de capital disciplinée.
BofA Securities pointe aussi des taux de distribution attendus de plus de 70% en 2026, puis de plus de 75% à partir de 2028, ce qui implique un rendement de 10 à 13% par an, parmi les plus élevés d'Europe, ainsi qu'une valorisation déprimée, avec un P/E inférieur à 7 fois.
De son côté, Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur BNP Paribas, l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur, avec un objectif de cours très légèrement relevé de 115 à 117 EUR afin d'intégrer la bonne dynamique opérationnelle, notamment dans les banques commerciales.
L'analyste salue des revenus en forte hausse de 12% au 2e trimestre 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel et un résultat net supérieurs aux consensus de 6% et 3% respectivement, mais aussi un ratio CET1 qui a atteint l'objectif de 13% dès juin dernier.
"Le groupe a réitéré tous ses objectifs financiers pour 2026 et 2028 et va continuer d'améliorer sa rentabilité. Il devrait également augmenter son niveau de retour de capital aux actionnaires dans le prochain plan stratégique, alors que le titre reste faiblement valorisé", met en avant le bureau d'études.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.