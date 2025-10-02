BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Exail Technologies, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.
Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 1 352 316 actions Exail, soit 7,76% du capital et 5,40% des droits de vote de cette société de technologies de pointe pour la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique.
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.
