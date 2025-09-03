Après un parcours boursier remarquable depuis le début de l'année, BNP Paribas marque une pause et consolide dans une zone technique clé, entre appuis solides et résistances tenaces.

Le titre évolue sous ses moyennes mobiles de court terme. La moyenne 20 jours, toujours au-dessus de la 50 jours, traduit un équilibre fragile, tandis que la pression vendeuse continue de peser sur la dynamique.

Des repères techniques bien identifiés

Le marché s’appuie sur un support immédiat à 74,88 EUR, renforcé par un second seuil à 73,08 EUR. Côté opposé, la résistance à 80,06 EUR constitue le premier obstacle majeur, avant un palier supérieur à 83,94 EUR. Entre ces niveaux, les prix se stabilisent sans impulsion marquée.

Un bilan contrasté selon l’horizon

A court terme, le titre recule de 0,8% sur un mois. Mais la performance reste largement positive avec un gain de 28,2% depuis le début de l’année et 21,6% sur un an. La vigilance s’impose toutefois : seule une rupture confirmée de la résistance à 80,06 EUR ouvrirait la voie à une reprise plus franche, invalidant le scénario actuel de consolidation.