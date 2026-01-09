BNP Paribas grimpe, JPMorgan se montre plus optimiste
L'action BNP Paribas signe la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 vendredi à la Bourse de Paris, JPMorgan se montrant optimiste sur le groupe bancaire français qui est en train, selon lui, d'amorcer un virage réussi avec de moindres soucis en termes de capitaux et une amélioration au niveau de sa rentabilité.
Le broker rappelle que même si le titre a bien performé l'an dernier (+36%), il reste très en retard par rapport aux autres valeurs bancaires depuis quatre ans, un écart qui pourrait selon lui se combler avec les mesures prises par l'équipe de direction en vue d'améliorer la profitabilité des activités moins performantes, des initiatives qui pourraient s'accompagner de certaines cessions d'actifs en vue de rassurer le marché quant à sa situation de capital.
Dans sa note, le courtier rappelle que BNP n'a pas encore atteint un ratio de fonds propres "CET1" de 13%, mais fait valoir que l'établissement s'est engagé à retourner à ses actionnaires tout capital excédentaire au-delà de 13%, une nouveauté pour le groupe qui tendait jusqu'ici à privilégier sa croissance externe.
D'après JPMorgan, le marché n'a pas encore intégré le fait que la position de capital ne pose plus de problème, puisque suite à ces cessions d'actifs, le groupe devrait selon lui disposer d'assez de fonds pour couvrir les risques liés aux litiges.
Sachant que le professionnel voit la rentabilité s'améliorer, avec un retour sur fonds propres (ROTE) attendu à 12,7% en 2027, puis à 13% en 2028, il considère que BNP est aujourd'hui la banque "la moins chère d'Europe".
Il relève en conséquence sa recommandation sur le titre de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif de cours rehaussé de 89 à 102 euros, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de 24%.
A 11h45, le titre gagnait 3,3% et signait au passage les volumes les plus étoffés de l'indice CAC 40, qui avançait au même moment de 0,6%.
Hier, les analystes d'UBS avaient déjà relevé leur recommandation sur la valeur, passant de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 77,4 à 103 euros et ajouté le titre à leur portefeuille de valeurs favorites ("top picks"), là encore en raison de la décote de valorisation affichée par le groupe bancaire.
Le titre gagne déjà 5,4% depuis le début de l'année et près de 10% en un mois.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (52,1%) : activité de banque de détail en France (24% du PNB), en Belgique (13,6%) et en Italie (10,6%). Le solde du PNB (51,8%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (35,9%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,6% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,4% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,7%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres) ;
- autres (0,3%).
A fin 2024, BNP Paribas gère 1 034,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 900,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (81,3%), Amérique (10%) et Asie-Pacifique (8,7%).