Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 88 euros sur BNP Paribas, après que le groupe bancaire a été jugé coupable aux Etats-Unis, lors d'une décision de justice en première instance à propos du Soudan.
S'il reconnait que cette décision augmente le risque de litige, l'analyste souligne que BNP Paribas reste confiant sur une décision finale favorable en appel et 'a insisté sur le fait que cette décision concernant 3 plaignants ne doit pas être extrapolée'.
Le bureau d'études considère aussi que si la quantification d'un 'worst case scenario' sur ce dossier reste très incertaine, le groupe bancaire français 'a des arguments très solides à faire valoir'.
'La baisse du titre hier a représenté une diminution de la capitalisation boursière de BNP Paribas d'environ 7 MdsUSD, le marché ayant pris, comme souvent dans ce type de dossier, une approche très prudente. Ainsi le risque nous semble avoir déjà été plus que pricé', ajoute-t-il.
