Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - fabrication de tubes (87,3%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (83,8%), industries mécanique, automobile et de la construction (9,1%) et énergie électrique (7,1%) ; - exploitations minière et forestière (8,4%) ; - autres (4,3%). La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (4,2%), Amérique du Nord (40,6%), Moyen-Orient (22,1%), Amérique du Sud (15,9%), Asie (10,8%) et autres (6,4%).