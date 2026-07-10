BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 juillet, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vallourec, et détenir indirectement 3,73% du capital et 3,75% des droits de vote du fabricant de tubes sans soudure.

Le groupe bancaire précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vallourec hors marché. A cette occasion, la société BNP Paribas Financial Markets Paris a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.