BNP Paribas signe l'une des plus fortes progression du CAC 40 (+1,9%) après avoir annoncé intégrer un consortium de dix banques européennes visant à développer un stablecoin adossé à l'euro. Pour rappel, un stablecoin est un actif numérique (cryptoactif) conçu pour maintenir une valeur stable en étant adossé à un actif de référence, souvent une monnaie (comme l'euro ou le dollar). L'objectif est de limiter la volatilité des crypto-monnaies classiques.
Une entité dédiée, Qivalis, a été créée aux Pays-Bas et a entamé une demande d'agrément d'établissement de monnaie électronique auprès de la Banque centrale néerlandaise.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 7 fois avec un rendement proche de 7%.
BNP Paribas rejoint un consortium de 10 banques européennes et signe la plus forte progression du CAC
Publié le 02/12/2025 à 14:12
+2,03 %
+1,75 %
