BNP Paribas relève son objectif de solidité financière pour 2027, le marché applaudit

BNP Paribas a annoncé jeudi avoir relevé à 13% son objectif de ratio de fonds propres 'CET1' à horizon 2027 et lancé un programme de rachat d'actions de 1,15 milliards d'euros, deux nouvelles qui étaient applaudies par les investisseurs à la Bourse de Paris ce matin.



Vers 9h30, le titre grimpe de 5,6% et affiche la meilleure performance du CAC 40 et l'une des plus fortes progressions de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600. A titre de comparaison, l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Banks avançait de 1,4% au même moment.



Dans un communiqué publié en début de matinée, le deuxième groupe bancaire de la zone euro en termes de capitalisation boursière dit désormais viser un ratio de solidité financière de 13% d'ici à 2027, contre 12,5% annoncé lors de la présentation de ses résultats de troisième trimestre en octobre dernier.



A titre de comparaison, le consensus des analystes anticipait de son côté un chiffre de 12,8% à cette échéance.



L'établissement explique vouloir atteindre cet objectif via l'activation conjuguée de trois leviers: (1) l'amélioration de sa profitabilité avec un impact positif au niveau de la génération organique de capital, (2) une croissance modérée des actifs pondérés estimée à environ 2% par an et (3) une accélération de ses cessions d'actifs non stratégiques.



Le groupe dit par ailleurs confirmer sa prévision d'un retour sur fonds propres tangibles (ROTE), une mesure de sa rentabilité, de 13% en 2028, en hausse de 2,1 points de pourcentage par rapport à 2024.



Pour ce faire, BNP compte capitaliser sur les plans stratégiques déjà en cours d'exécution dans plusieurs de ses métiers, sur une croissance disciplinée axée sur l'efficacité opérationnelle et sur la maîtrise de ses coûts.



Parallèlement, la banque prévoit de proposer à ses actionnaires une politique de distribution 'attractive et disciplinée' qui se traduira par le lancement dès ce mois-ci d'un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros, anticipant la distribution du résultat 2025, comme la BCE l'y a autorisé.



Dans son communiqué, BNP Paribas indique que sa trajectoire de croissance et de rentabilité à l'horizon 2028 sera précisée lors de la publication de ses résultats annuels 2025, en début d'année prochaine, tout en soulignant que ces annonces préparent son plan stratégique 2027-2030, qui sera dévoilé début 2027.



Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies saluent ces mesures et évoquent un véritable 'point d'inflexion' de nature à changer la perception des investisseurs.



'De notre point de vue, il s'agit d'une claire démonstration de la force du groupe', écrit le broker américain, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre assortie d'un objectif de cours de 95 euros.



Les équipes d'Oddo BHF réitèrent elles aussi leur opinion 'surperformance' sur la valeur après ces annonces.



'Nous considérons toujours que le titre se traite à de très faibles multiples boursiers et que l'incertitude relative au litige sur le Soudan est déjà plus que pricée au cours actuel', souligne la société de Bourse.