BNP Paribas remonte ses cibles de rentabilité pour sa BCEB
En amont de la présentation de sa stratégie de croissance pour sa banque commerciale en Belgique (BCEB), BNP Paribas indique relever ses objectifs de rentabilité de BCEB, avec un RONE (Return On Notional Equity) avant impôt désormais attendu à 22% en 2028 (contre 20% précédemment) et à 25% en 2030 (contre 23% précédemment), à comparer à 13,6% en 2025.
La contribution de BCEB à la trajectoire de ROTE (Return On Tangible Equity) du groupe bancaire français a ainsi été relevée à environ +0,5% d'ici 2028 (contre environ +0,3% précédemment), renforçant la trajectoire de ROTE de BNP Paribas, attendu au-dessus de 13% en 2028.
Selon BNP Paribas, BCEB est au coeur des priorités stratégiques de CPBS et constitue un contributeur clé des banques commerciales de la zone euro (CPBE) au sein du groupe, avec des positions de n° 1 sur l'ensemble de ses segments clés : particuliers, banque privée et entreprises.
Pour s'assurer une croissance rentable, la banque consolidera ses trois franchises clients de premier plan en enrichissant son offre et en renforçant la proximité avec ses clients, tout en simplifiant son modèle opérationnel et en accélérant sa transformation digitale.
En particulier, le déploiement de l'IA sera accéléré. À titre d'exemple, la fréquence des échanges avec les clients sera renforcée, avec notamment un objectif de près de 7 millions d'interactions via assistant virtuel en 2028 contre 1 million en 2025 (soit un TCAM supérieur à 90% sur la période 2025-2028).
Sur la période 2025-2028, BCEB vise des TCAM (taux de croissance annuels moyens) de +9% pour les revenus, principalement portés par le produit net d'intérêt, et d'environ +2% pour les crédits et les dépôts, avec une structure des dépôts stable.
Elle anticipe également un coefficient d'exploitation en amélioration d'environ 10 points, à près de 59% d'ici 2028, générant en moyenne plus de +5% d'effet de ciseaux positif par an, un coût du risque d'environ 10 points de base des encours de crédits à la clientèle en moyenne par an, ainsi que des RWA (Risk-Weighted Assets) affichant un TCAM sur la période 2025-2028 inférieur à 1%, limité à la moitié de la croissance des crédits.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.