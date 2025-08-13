BNP Paribas serait en discussions avancées pour racheter Athlon, la filiale de leasing automobile de Mercedes-Benz, a appris Bloomberg.

L’opération pourrait valoriser l’entreprise autour du milliard d’euros, ce qui correspondrait peu ou prou à la valeur comptable des actifs au 31 décembre dernier. Rien n’est encore acté : les pourparlers se poursuivent et d’autres candidats restent en lice. Ni BNP Paribas ni Mercedes-Benz n’ont souhaité faire de commentaire.

Cette cession s’inscrit dans un vaste plan de réorganisation chez Mercedes. Le constructeur allemand, basé à Stuttgart, cherche à rationaliser son portefeuille d’activités et aurait approché plusieurs acheteurs potentiels depuis le début de l’année, selon Bloomberg.

Athlon n’est pas un acteur secondaire dans le secteur. Mercedes l’avait racheté en 2016 à la banque néerlandaise Rabobank pour un peu plus de 1,1 milliard d’euros, avec l’ambition de renforcer sa division dédiée à la gestion de flottes. Une stratégie aujourd’hui remise en question, comme le démontre le prix d'entrée et le prix de sortie, quasiment identiques, à dix ans d'intervalle.

Pour BNP Paribas, l’acquisition aurait du sens. Le groupe bancaire est déjà bien implanté dans le leasing via sa filiale Arval. Ce rachat lui permettrait de consolider ses positions à l’échelle européenne, dans un marché en pleine transformation. Mais le leasing automobile traverse une zone de turbulences. L’essor des véhicules électriques rend plus incertaine l’estimation des valeurs résiduelles et le secteur souffre de la conjoncture mondiale.

Dans le rapport annuel de la banque hexagonale, Arval revendique 400 000 clients et une flotte de près de 1,8 million de véhicules. C'est le numéro deux en Europe dans son secteur, derrière Ayvens (Société Générale) et ses 3,2 millions de véhicules au 30 juin dernier.