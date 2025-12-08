BNP Paribas fait part de la signature d'un accord-cadre avec l'assureur belge Ageas, auquel le groupe français vend, via sa filiale belge BNP Paribas Fortis, les 25% détenus dans AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros.

L'accord formalise aussi un partenariat à long terme entre BNP Paribas et AG Insurance centré sur l'activité de bancassurrance en Belgique, partenariat couvrant l'épargne, la protection ainsi que l'assurance dommage.

AG Insurance noue également un partenariat de long terme avec BNP Paribas Asset Management pour ses investissements dans certaines classes d'actifs, mettant à profit la nouvelle offre proposée par BNP Paribas AM à ses clients assureurs et fonds de pension.

Enfin, BNP Paribas Cardif, filiale d'assurance de BNP Paribas et actionnaire à hauteur de 14,9% d'Ageas, contribuera pour 1,1 MdEUR au capital d'Ageas au prix de 60 euros par action, ce qui porterait sa participation à 22,5%.

La finalisation de cette opération est attendue au 2e trimestre 2026, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Elle se traduirait en 2026 par une plus-value de cession nette d'impôts de 820 MEUR et un impact positif de +5 points de base sur son ratio CET1 après distribution du résultat. Le résultat net part du groupe progresserait de façon récurrente de 40 MEUR en base annuelle.