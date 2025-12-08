BNP Paribas fait part de la signature d'un accord-cadre avec l'assureur belge Ageas, auquel le groupe français vend, via sa filiale belge BNP Paribas Fortis, les 25% détenus dans AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros.
L'accord formalise aussi un partenariat à long terme entre BNP Paribas et AG Insurance centré sur l'activité de bancassurrance en Belgique, partenariat couvrant l'épargne, la protection ainsi que l'assurance dommage.
AG Insurance noue également un partenariat de long terme avec BNP Paribas Asset Management pour ses investissements dans certaines classes d'actifs, mettant à profit la nouvelle offre proposée par BNP Paribas AM à ses clients assureurs et fonds de pension.
Enfin, BNP Paribas Cardif, filiale d'assurance de BNP Paribas et actionnaire à hauteur de 14,9% d'Ageas, contribuera pour 1,1 MdEUR au capital d'Ageas au prix de 60 euros par action, ce qui porterait sa participation à 22,5%.
La finalisation de cette opération est attendue au 2e trimestre 2026, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Elle se traduirait en 2026 par une plus-value de cession nette d'impôts de 820 MEUR et un impact positif de +5 points de base sur son ratio CET1 après distribution du résultat. Le résultat net part du groupe progresserait de façon récurrente de 40 MEUR en base annuelle.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (52,1%) : activité de banque de détail en France (24% du PNB), en Belgique (13,6%) et en Italie (10,6%). Le solde du PNB (51,8%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (35,9%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,6% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,4% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,7%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres) ;
- autres (0,3%).
A fin 2024, BNP Paribas gère 1 034,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 900,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (81,3%), Amérique (10%) et Asie-Pacifique (8,7%).