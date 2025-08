BNP Paribas : succès au test de résistance 2025

BNP Paribas fait part d'un haut niveau de résilience lors du test de résistance 2025, réalisé en coordination avec la BCE et le Comité Européen du Risque Systémique (CERS), 'confirmant sa forte capacité d'absorption des chocs'.



Dans le scénario de stress défavorable, la banque affiche une perte maximale du ratio CET1 'fully loaded' par rapport au point de départ de -235 points de base (pbs), en amélioration significative par rapport aux -398 pbs observés lors de l'exercice 2023.



Concernant le ratio de levier, la dégradation ressort également inférieure à celle de l'exercice 2023, restant au-dessus de l'exigence tout au long de la période de stress (2025-27), avec un point bas à 3,9% (contre 3,4% atteint lors de l'exercice 2023).



Ces tests permettront de reclasser BNP Paribas dans le premier compartiment du Pillar 2 guidance (P2G) de la BCE, soit une perte maximale de CET1 entre 0 et 300 pbs, correspondant à une fourchette de P2G entre 0 et 100 pbs, plus basse que la précédente de 50 à 200 pbs.