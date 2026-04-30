A l'issue de discussions annoncées en décembre 2025, BNP Paribas fait part d'un accord portant sur la cession à Holmarcom Finance Company de sa participation majoritaire de 67% dans la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI).
Partenaire de longue date et actionnaire de la BMCI depuis plus de 30 ans, Holmarcom poursuivra le développement de la banque au Maroc au bénéfice des actionnaires, des clients et des collaborateurs de la BMCI.
BNP Paribas entend poursuivre le développement de ses activités de banque d'investissement au Maroc, et un partenariat commercial avec HFC assurera la continuité de services auprès des entreprises clientes du groupe français et de celles de la BMCI.
La réalisation effective de cette transaction, attendue pour le 4e trimestre 2026, est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Son impact sur le ratio CET1 de BNP Paribas à date de réalisation est estimé à environ 15 points de base.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.