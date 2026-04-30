BNP Paribas vend la BMCI à Holmarcom au Maroc

A l'issue de discussions annoncées en décembre 2025, BNP Paribas fait part d'un accord portant sur la cession à Holmarcom Finance Company de sa participation majoritaire de 67% dans la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI).

Partenaire de longue date et actionnaire de la BMCI depuis plus de 30 ans, Holmarcom poursuivra le développement de la banque au Maroc au bénéfice des actionnaires, des clients et des collaborateurs de la BMCI.



BNP Paribas entend poursuivre le développement de ses activités de banque d'investissement au Maroc, et un partenariat commercial avec HFC assurera la continuité de services auprès des entreprises clientes du groupe français et de celles de la BMCI.



La réalisation effective de cette transaction, attendue pour le 4e trimestre 2026, est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Son impact sur le ratio CET1 de BNP Paribas à date de réalisation est estimé à environ 15 points de base.