BNP Paribas indique ambitionner un ROTE de 13% dès 2028, à mi-parcours de son futur plan moyen terme 2027-2030 qui sera annoncé début 2027, ainsi qu'un ratio de CET1 'phased-in' qui atteindrait 12,5% d'ici fin 2027, post FRTB.
Selon la banque, cette trajectoire s'appuiera sur la résilience de son modèle diversifié et intégré, ainsi que sur les relais de croissance en place grâce aux investissements d'ores et déjà réalisés, des mesures d'efficacité opérationnelle étant en outre mises en oeuvre au sein du groupe.
'Nous accélérons en amont de notre prochain plan stratégique 2027-2030', souligne ainsi Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général. 'Nous sommes parfaitement positionnés pour continuer d'accompagner les besoins de financement de l'économie'.
BNP Paribas rappelle avoir précisé, lors de sa publication semestrielle, un objectif de résultat net (part du groupe) supérieur à 12,2 milliards d'euros en 2025, et avoir confirmé sa trajectoire de croissance avec un ROTE de 12% en 2026, clôturant ainsi le plan 2022-2026.
M. Jean-Laurent Bonnaf est directeur général et administrateur de BNP Paribas Arbitrage SNC. Après la fusion de la BNP avec Paribas en 2000, il a dirigé le processus d'intégration post-fusion. En 2002, Jean-Laurent Bonnaf est nommé Directeur du pôle Banque de Détail en France du Groupe BNP Paribas et devient membre du Comité Exécutif du Groupe. En 2006, lors de la fusion de BNL avec le groupe BNP Paribas, il est nommé Directeur Général de BNL. En 2008, il devient Directeur Général Délégué de BNP Paribas et prend la responsabilité des activités de banque de détail de l'ensemble du groupe. Le 14 mai 2009, Jean-Laurent Bonnaf est nommé Chief Executive Officer de Fortis Banque, poste qu'il occupera jusqu'au 1er février 2011 avec pour mission principale d'assurer l'intégration harmonieuse des activités de Fortis Retail Banking dans le Groupe. Lors de l'Assemblée Générale du 12 mai 2010, il a été élu membre du Conseil d'Administration du Groupe BNP Paribas. Le 1er décembre 2011, le Conseil d'administration a nommé Jean-Laurent Bonnaf Directeur général du Groupe. Par ailleurs, il siège au conseil d'administration de Carrefour.
Il a rejoint la fonction publique française, travaillant d'abord comme haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, puis comme conseiller technique auprès du ministre du Commerce et de l'Industrie. En 1993, il rejoint la BNP en tant que banquier d'affaires senior. En 1997, il a été nommé responsable de la stratégie et du développement.
Il est ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Mines, deux établissements d'enseignement supérieur français de premier plan.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (52,1%) : activité de banque de détail en France (24% du PNB), en Belgique (13,6%) et en Italie (10,6%). Le solde du PNB (51,8%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (35,9%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,6% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,4% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,7%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres) ;
- autres (0,3%).
A fin 2024, BNP Paribas gère 1 034,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 900,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (81,3%), Amérique (10%) et Asie-Pacifique (8,7%).