BNP Paribas indique ambitionner un ROTE de 13% dès 2028, à mi-parcours de son futur plan moyen terme 2027-2030 qui sera annoncé début 2027, ainsi qu'un ratio de CET1 'phased-in' qui atteindrait 12,5% d'ici fin 2027, post FRTB.

Selon la banque, cette trajectoire s'appuiera sur la résilience de son modèle diversifié et intégré, ainsi que sur les relais de croissance en place grâce aux investissements d'ores et déjà réalisés, des mesures d'efficacité opérationnelle étant en outre mises en oeuvre au sein du groupe.

'Nous accélérons en amont de notre prochain plan stratégique 2027-2030', souligne ainsi Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général. 'Nous sommes parfaitement positionnés pour continuer d'accompagner les besoins de financement de l'économie'.

BNP Paribas rappelle avoir précisé, lors de sa publication semestrielle, un objectif de résultat net (part du groupe) supérieur à 12,2 milliards d'euros en 2025, et avoir confirmé sa trajectoire de croissance avec un ROTE de 12% en 2026, clôturant ainsi le plan 2022-2026.