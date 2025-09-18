BoE : maintien du taux directeur à 4%

La Banque d'Angleterre (BoE) indique que lors de sa réunion qui s'est terminée le 17 septembre, son comité de politique monétaire a voté à une majorité de 7 voix le maintien du taux directeur à 4,00%, alors que 2 membres ont voté en faveur d'une réduction de 25 point de base.



Le comité a aussi voté, toujours par une majorité de 7 contre 2, pour réduire de 70 milliards de livres sterling l'encours des achats d'obligations d'Etat britanniques détenues à des fin de politique monétaire sur les 12 prochains mois, à un total de 488 MdsGBP.



'Il convient d'adopter une approche graduelle et prudente en vue d'un nouveau retrait des mesures restrictives de la politique monétaire. Le caractère restrictif de la politique monétaire a diminué à mesure que le taux directeur a été réduit', indique la BoE.



'Le calendrier et le rythme des futures réductions du caractère restrictif de la politique monétaire dépendront de l'atténuation des pressions désinflationnistes sous-jacentes. La politique monétaire n'est pas sur une trajectoire préétablie', poursuit-elle.