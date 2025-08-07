BoE : réduction du taux directeur à 4,00%

Publié le 07/08/2025 à 13:12 Zonebourse.com Partager

Lors de sa réunion achevée le 6 août, le comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre (BoE) a voté à une majorité de cinq voix contre quatre en faveur d'une réduction du taux directeur de 0,25 point, à 4,00%, plutôt que de le maintenir à 4,25%.



'Le calendrier et le rythme des futures réductions du caractère restrictif de la politique monétaire dépendront de la mesure dans laquelle les pressions désinflationnistes sous-jacentes continueront de s'atténuer', indique le MPC.



Il reste 'concentré sur l'élimination de toute pression inflationniste persistante existante ou émergente, afin de ramener durablement l'inflation à son objectif de 2% à moyen terme', et prévient que sa politique monétaire 'n'est pas sur une trajectoire préétablie'.