Boeing et United Airlines ont effectué des essais en vol pour évaluer un système de communication pour améliorer le flux d'informations entre le poste de pilotage, le contrôle aérien et les centres d'opérations des compagnies aériennes.
Un Boeing 737-8 de United a permis aux pilotes de la compagnie d'effectuer des vols d'essai afin d'évaluer les normes de la suite de protocoles Internet (IPS).
Ces communications par Internet visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des vols tout en réduisant la congestion du trafic aérien, la consommation de carburant, les coûts et les émissions.
" Boeing est fier de jouer un rôle de premier plan dans le développement des communications numériques, qui améliorent considérablement la sécurité et l'efficacité opérationnelle de l'aviation commerciale ", a déclaré Todd Citron, directeur de la technologie chez Boeing.
" Notre collaboration avec United Airlines et l'équipe du secteur représente une étape cruciale pour améliorer la fiabilité et la rapidité des communications entre le poste de pilotage et le contrôle aérien, afin de garantir des vols plus sûrs et plus efficaces pour les passagers. "
