Boeing rapporte avoir livré un total de 143 appareils commerciaux au cours du 1er trimestre, dont 114 modèles 737 MAX, six 767, huit 777 et quinze 787.
A titre de comparaison, l'avionneur avait livré 130 appareils commerciaux au cours du 1er trimestre 2025.

Depuis le début de l'année, Boeing a aussi livré un total 30 appareils militaires (contre 25 un an plus tôt). Dans le détail, il s'agit de deux hélicoptères AH-64 Apache neufs et de 15 modèles réhabilités, d'un CH-47 Chinook neuf et d'un rénové, d'un avion F15, de deux F/A-18, quatre KC-46 Tanker, deux MH-139, un P-8 et un satellite.

Le titre progresse de 1% à Wall Street.