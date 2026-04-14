Boeing rapporte avoir livré un total de 143 appareils commerciaux au cours du 1er trimestre, dont 114 modèles 737 MAX, six 767, huit 777 et quinze 787. A titre de comparaison, l'avionneur avait livré 130 appareils commerciaux au cours du 1er trimestre 2025.
Depuis le début de l'année, Boeing a aussi livré un total 30 appareils militaires (contre 25 un an plus tôt). Dans le détail, il s'agit de deux hélicoptères AH-64 Apache neufs et de 15 modèles réhabilités, d'un CH-47 Chinook neuf et d'un rénové, d'un avion F15, de deux F/A-18, quatre KC-46 Tanker, deux MH-139, un P-8 et un satellite.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.