Emirates a passé une troisième commande d'avions 777X afin de répondre à la demande croissante en matière de transport aérien.
La nouvelle commande de 65 avions de ligne 777-9 a été annoncée lors d'une cérémonie de signature au salon aéronautique de Dubaï.
Emirates est l'un des premiers clients de la nouvelle famille 777X et a déjà passé deux commandes pour un total de 205 avions.
Cette nouvelle commande porte à 270 le nombre d'appareils 777X commandés par Emirates, comprenant les modèles 777-9 et 777-8, consolidant ainsi sa position de plus gros client du 777X.
' Boeing est fier de soutenir Emirates depuis 40 ans, alors que la compagnie aérienne est devenue l'un des principaux transporteurs mondiaux et s'est forgé une réputation d'excellence et d'innovation. ' a déclaré Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.
Publié le 17/11/2025 à 10:24
