Boeing a signé un contrat pour 25 avions F-15 avec l'Armée de l'air israélienne

Boeing a signé un contrat de 8 577 700 000 $ pour le programme F-15 d'Israël indique le gouvernement des Etats-Unis.



Ce contrat prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux F-15IA pour l'Armée de l'air israélienne. Il comprend également une option pour 25 F-15IA supplémentaires.



Les commandes seront réalisées à St. Louis, Missouri, et devraient être terminés d'ici le 31 décembre 2035.



Boeing s'est vu également attribuer une modification à un contrat précédemment attribué pour le service logistique indique le Département des Etats Unis. Ce contrat porte sur la fourniture des services de maintenance, la gestion et la maintenance des approvisionnements de base, la gestion de programmes, les services de soutien sur le terrain, le soutien laboratoire d'intégration de systèmes à très haute fréquence, des études d'obsolescence et le soutien des moteurs.



Cette modification porte la valeur cumulée totale du contrat à 4 200 000 000 $ contre 1 500 000 000 $.