Boeing a finalisé une commande ferme pour 15 787 Dreamliner avec des options pour trois autres avec Gulf Air.
L'accord a été signé en marge du salon aéronautique de Dubaï par Martin Gauss, directeur général de Gulf Air, et Brad McMullen, vice-président principal des ventes commerciales et du marketing chez Boeing.
Le 787 Dreamliner est destiné aux opérations long-courriers de Gulf Air, reliant plus de 50 destinations. Avec 10 787 en service, la compagnie peut desservir de nouveaux marchés et marchés existants en Asie, en Europe et aux États-Unis.
' L'efficacité supérieure et le confort des passagers du 787 s'accordent parfaitement avec l'engagement de Gulf Air en faveur de la durabilité et de l'excellence opérationnelle ', a déclaré Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.
Boeing a signé une commande pour 15 787 Dreamliner avec Gulf Air
Publié le 18/11/2025 à 10:35
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager