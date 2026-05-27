Boeing affirme être prêt à accélérer la production du 737 Max

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré que le constructeur aéronautique avait rempli les conditions fixées par l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) afin d'augmenter la cadence de production du 737 Max à 47 appareils par mois. Le groupe produit actuellement environ 42 avions mensuels et estime pouvoir atteindre progressivement ce nouvel objectif dans les prochains mois après validation de l'examen final mené par le régulateur américain.

Kelly Ortberg a expliqué que Boeing exploitait déjà sa chaîne d'assemblage au rythme correspondant à cette nouvelle cadence, même si plusieurs mois seront nécessaires pour stabiliser pleinement la production. Le dirigeant s'est dit "hautement confiant" dans la capacité du groupe à atteindre cet objectif dès cet été. Avant les difficultés industrielles et réglementaires rencontrées ces dernières années, Boeing avait déjà produit jusqu'à 57 appareils par mois sur ce programme stratégique.



Le groupe ambitionne à terme de porter la production du 737 Max à 63 avions mensuels afin de répondre à une demande mondiale toujours soutenue. Kelly Ortberg a toutefois reconnu qu'il restait encore du travail avant d'envisager une nouvelle hausse des cadences, notamment vers 52 appareils par mois. Selon lui, ce processus pourrait nécessiter au moins six mois supplémentaires après l'entrée en vigueur du rythme de 47 avions mensuels, prévue potentiellement dès juillet ou août.



A la suite de cette annonce, le titre Boeing s'adjuge de près de 1,5% en séance et affiche une progression de 2,75% sur l'année.