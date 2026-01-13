Boeing a annoncé ses chiffres de livraisons dans ses activités commerciales pour le quatrième trimestre 2025 et l'année 2025.

Le groupe a livré 160 avions au 4ème trimestre 2025 dont 117 Boeing 737, 10 Boeing 767, 6 Boeing 777 et 27 Boeing 787.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le groupe a livré 600 avions dont 447 Boeing 737, 30 Boeing 767, 35 Boeing 777 et 88 Boeing 787.