Boeing annonce que le trafic passagers en Afrique progressera en moyenne de 6% par an jusqu'en 2044, porté par une démographie jeune, l'essor de la classe moyenne, l'urbanisation et les investissements dans les infrastructures aéroportuaires. La flotte commerciale de la région devrait plus que doubler pour atteindre 1680 appareils, selon son étude 2025 Commercial Market Outlook.
L'avionneur prévoit la livraison de 1205 appareils sur 20 ans, dont 865 monocouloirs qui représenteront 70% des besoins et soutiendront l'expansion domestique et court-courrier. Shahab Matin, directeur général Marketing Commercial Moyen-Orient et Afrique, estime que rendre le transport aérien plus accessible "ouvrira de nouvelles opportunités de croissance pour les compagnies africaines".
La montée en puissance du trafic devrait stimuler l'écosystème aérien, avec une demande de services évaluée à environ 130 milliards USD et un besoin de 74 000 personnels qualifiés. Boeing projette également une demande soutenue en gros-porteurs pour la modernisation des flottes long-courriers et en avions cargos pour accompagner le développement logistique du continent.
Boeing anticipe un doublement de la flotte africaine d'ici 2044
Publié le 02/12/2025 à 16:32
