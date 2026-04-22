Boeing attendu en forte hausse à Wall Street après ses résultats

Malgré la situation géopolitique qui bouleverse le secteur aérien, l'avionneur est parvenu à réduire ses pertes au 1er trimestre, porté par la nette accélération de son chiffre d'affaires. Sa publication trimestrielle dépasse d'ailleurs largement les attentes du marché. Par conséquent, le titre est attendu en nette hausse, de plus de 4%, à l'ouverture de Wall Street.

Boeing annonce une perte nette (part du groupe) de 90 MUSD au 1er trimestre, contre -123 MUSD un an plus tôt à la même période. L'avionneur fait aussi bien mieux que le consensus qui tablait sur -109 MUSD.



Le BPA dilué (GAAP) ressort à -0,11 USD contre -0,16 USD en 2025, faisant là encore bien mieux que le consensus (-0,26 USD).

En données ajustées, le BPA s'établit à -0,20 USD contre -0,49 USD.



Le chiffre d'affaires atteint 22,2 MdsUSD, en hausse de 14% et supérieur au consensus qui tablait sur 21,91 MdsUSD. L'activité est principalement tirée par l'augmentation des livraisons commerciales (143 appareils contre 130 un an plus tôt, soit +10%).



Par division, l'activité Commercial Airplanes a vu son chiffre d'affaires progresser de 13% à 9,2 MdsUSD, malgré une perte opérationnelle de 563 MUSD (contre 537 MUSD un an plus tôt). La division Defense, Space & Security affiche une forte dynamique avec des revenus en hausse de 21% à 7,6 MdsUSD et un résultat opérationnel en progression de 50% à 233 MUSD. Enfin, Global Services enregistre une croissance plus modérée, avec un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 5,4 MdsUSD et un résultat opérationnel en progression de 3% à 971 MUSD.



Un carnet de commande record



Sur le plan opérationnel, le résultat d'exploitation (GAAP) s'établit finalement à 448 MUSD, en baisse de 3% mais largement supérieur au consensus de 292 MUSD. Enfin, le free cash flow (non-GAAP) s'établit à -1,5 MdUSD, (contre -2,3 MdsUSD un an plus tôt), reflétant à la fois l'augmentation des livraisons et des investissements industriels plus élevés.



L'avionneur précise enfin que son carnet de commandes total atteint un niveau record de 695 MdsUSD, dont plus de 6 100 avions commerciaux, illustrant la solidité de la demande à long terme.



"Avec une attention constante portée à la sécurité et à la qualité, nous augmentons la production pour honorer nos engagements clients et retrouver notre position de leader mondial de l'aéronautique", a souligné Kelly Ortberg, le directeur général de Boeing.



Si aucune mise à jour chiffrée de guidance n'a été communiquée, le groupe met en avant la poursuite de la montée en cadence industrielle et l'amélioration progressive de ses performances opérationnelles.



Jefferies salue une publication "solide"



Réagissant à cette publication, Sheila Kahyaoglu, analyste en charge du dossier chez Jefferies, indique confirmer sa note "achat" sur le titre Boeing, avec un objectif de cours inchangé à 295 USD. Elle met en avant un trimestre "solide" et un FCF nettement supérieur aux attentes du marché situées autour de -2,4 Md USD .



Le bureau d'études souligne également une performance opérationnelle meilleure qu'anticipé, portée par un EBIT supérieur aux estimations tandis que les cadences de production restent stables, avec le 737 à 42 appareils par mois et le 787 en phase de stabilisation à 8 unités mensuelles, sans changement sur les principaux programmes.