Boeing cible la productivité et pense à l'avenir, Oddo BHF à 'achat'

Jefferies confirme son conseil 'achat' sur le titre Boeing, assorti d'un objectif de cours inchangé de 255 dollars.



Le broker rapporte que l'avionneur est prioritairement concentré sur la montée en cadence, l'amélioration de la productivité et l'exécution des programmes en cours, dont le 777X, afin de restaurer la génération de trésorerie et le bilan.



Jefferies évoque par ailleurs un récent article du Wall Street Journal indiquant que Boeing a recentré son attention sur le développement d'avions à fuselage étroit de nouvelle génération (NGSA) et que l'avionneur aurait mené des discussions avec Rolls-Royce concernant la technologie des moteurs.



Le bureau d'études rappelle que la fenêtre envisagée se situe plutôt après 2035, en raison de la nécessité de nouvelles technologies moteur et d'optimisations d'aérostructures.



Les futurs gains de 15-20% d'efficacité énergétique devraient venir à la fois de moteurs de nouvelle génération (GE/Safran RISE, RTX GTF, Rolls-Royce UltraFan) et d'optimisations structurelles, comme des ailes en composite.



La note précise qu'un nouvel appareil coûterait entre 10 et 15 milliards de dollars, pour un délai de 5 à 10 ans entre le lancement et l'entrée en service.